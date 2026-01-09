Sgombero Askatasuna scontro politico sulla militarizzazione del quartiere Vanchiglia

Lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Vanchiglia ha suscitato un dibattito sulla presenza militare nel quartiere. Dopo le dichiarazioni del ministro dell’Interno Piantedosi al Senato, anche la vicepresidente e assessora regionale all’Istruzione ha espresso le proprie opinioni, evidenziando le diverse posizioni sulla questione. La vicenda evidenzia le tensioni politiche attorno alla gestione e alla sicurezza di Vanchiglia.

Tommaso Cerno allo scontro con Angelo D'Orsi su Askatasuna in tv, "Fascistello", "Mi metta in carcere" - A Quarta Repubblica tensione su Askatasuna: Tommaso Cerno e Angelo D'Orsi si interrompono e si offendono: “Fascistello”, “La smetta di cianciare” ... virgilio.it

Dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rilancia dal Senato una linea di fermezza contro le occupazioni abusive. Una scelta che riapre il dibattito su ordine pubblico, dissenso e sul persistente sospett - facebook.com facebook

Scuole chiuse per lo sgombero di Askatasuna: famiglie di quartiere e genitori pronti alle vie legali x.com

