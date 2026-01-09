Sgombero Askatasuna scontro politico sulla militarizzazione del quartiere Vanchiglia
Lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Vanchiglia ha suscitato un dibattito sulla presenza militare nel quartiere. Dopo le dichiarazioni del ministro dell’Interno Piantedosi al Senato, anche la vicepresidente e assessora regionale all’Istruzione ha espresso le proprie opinioni, evidenziando le diverse posizioni sulla questione. La vicenda evidenzia le tensioni politiche attorno alla gestione e alla sicurezza di Vanchiglia.
L'attenzione su Vanchiglia, dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna, resta alta. Alle parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, pronunciate ieri pomeriggio, 8 gennaio, in un question time al Senato, si sono aggiunte quelle della vicepresidente e assessora regionale all'Istruzione.
