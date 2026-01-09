È stata confermata la semifinale di Coppa Italia Eccellenza tra Brescello/Piccardo e Ars et Labor Ferrara (Spal). La partita si svolgerà allo stadio

Adesso è tutto ufficiale: la semifinale di Coppa Italia Eccellenza tra il BrescelloPiccardo di mister Fontana (foto) e Ars et Labor Ferrara (la Spal) verrà disputata allo stadio "Giovanni Morelli" di Brescello. Si giocherà mercoledì con inizio fissato alle 14.30. Ieri mattina é arrivato il parere favorevole della Questura. La capienza prevista totale è di 500 posti (300 a disposizione per gli ospiti). Il costo del biglietto sarà di 10 euro (prezzo unico, mercoledì al botteghino), mentre per i tifosi spallini la vendita sarà gestita dai canali ufficiali dell’Ars et Labor Ferrara, con la prevendita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sfida d'altri tempi con la Spal. Si giocherà al Morelli di Brescello

