Seveso l’imprenditore finto cieco Tradito dal reddito di cittadinanza

A Seveso, un uomo accusato di fingere di essere cieco per beneficiare del reddito di cittadinanza ha affermato che i 30mila euro sequestrati non derivavano dalla pensione di invalidità totale, ma dalla sua attività imprenditoriale. La vicenda mette in luce le modalità di verifica e controllo di benefici sociali e le conseguenze di eventuali frodi. Un caso che evidenzia l'importanza di un sistema di controlli rigorosi per tutela delle risorse pubbliche.

Sosteneva che i 30mila euro che gli erano stati sequestrati "per sproporzione" rispetto ai presunti guadagni leciti non derivavano dall'indebito incasso della pensione di invalidità totale come finto cieco, ma dalla sua attività di imprenditore. Tanto che in una cassetta di sicurezza in banca a Seveso c'erano altri 56mila euro in contanti e oggetti preziosi, monete e orologi. Ma a tradirlo è stata la scoperta che l'uomo percepiva anche il reddito di cittadinanza. Così la Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, confermando il provvedimento di sequestro del gip del Tribunale di Monza, poi confermato anche dal Tribunale del Riesame patrimoniale monzese, adottato per contrastare la presunta accumulazione di ricchezze di provenienza illecita e che, in caso di condanna definitiva, diventerà una confisca.

