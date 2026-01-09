Settesoldi esalta il buon pari

Settesoldi mette in evidenza l’importanza del pareggio, considerando la prima occasione in stagione in cui la fortuna è stata dalla nostra parte. Dopo una prestazione impegnativa contro la Lucchese, riconosce i meriti degli avversari e valuta il risultato come positivo, sottolineando l’importanza di mantenere l’equilibrio in una fase ancora delicata del campionato.

"Per la prima volta in stagione la fortuna ci ha aiutato. Il pareggio è un ottimo risultato. Contro la Lucchese abbiamo fatto una gran fatica, soprattutto per i meriti dei nostri avversari". Non usa giri di parole Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo l'1-1 portato a casa dalla trasferta infrasettimanale di Lucca. Il tecnico di casa è soddisfatto del risultato, anche se la prestazione è stata inferiore rispetto a quelle viste in altre partite. Il punto conquistato nello scontro diretto al vertice, sostanzialmente, lascia invariata la situazione del girone A, con Zenith Prato e Lucchese appaiate in testa a 34 punti.

