Settecento prosciutti in strada Andavano a maturare a Carpegna

Ieri, lungo la strada Provinciale Sp2 vicino a Mercatino Conca, sono caduti circa 105 quintali di prosciutti destinati alla stagionatura a Carpegna. Un episodio che ha coinvolto un convoglio di settecento prosciutti in transito, creando disagi e richiedendo interventi per la gestione della merce e della viabilità. L’incidente evidenzia l’importanza di precauzioni durante il trasporto di prodotti alimentari di grandi quantità.

Ieri attorno alle ore 13,30 lungo la strada Provinciale (Sp2) poco prima di Mercatino Conca sono caduti nella carreggiata 105 quintali di prosciutti destinati a stagionare a Carpegna. A provocare la caduta l'apertura improvvisa del portellone del grosso camion che trasportava l'importante quantità di salumi, per la precisione 721 pezzi, che proprio a Carpegna trovano la sua apoteosi nella stagionatura. Il trasporto dei prosciutti era a cura della azienda autotrasporti Monticelli residente nella provincia di Mantova. I prosciutti sono caduti dal semirimorchio dotato di cella frigorifera. Il tratto stradale era in salita il che ha favorito l'apertura del portellone.

