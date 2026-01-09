Servizio pulizie del Comune Il sindaco Legetti rassicura sulle clausole di salvaguardia

Il sindaco di Magione, Massimo Legetti, ha ufficialmente chiarito le modalità di gestione del servizio di pulizie comunale, rispondendo alle preoccupazioni sollevate da Legacoopsociali Umbria. In particolare, il primo cittadino ha rassicurato sulla presenza di clausole di salvaguardia che garantiscono la continuità e la stabilità del servizio, anche in vista del trasferimento della gestione alla Cooperativa Multiservice di Parma previsto per marzo 2026.

In merito alla questione sollevata da Legacoopsociali Umbria sul futuro del servizio di pulizie del Comune di Magione, il sindaco Massimo Lagetti è intervenuto ufficialmente per chiarire la posizione dell'amministrazione, replicando alle preoccupazioni circa il passaggio della gestione alla Cooperativa Multiservice di Parma a partire dal marzo 2026. Non si è fatta attendere la replica dell'amministrazione circa il futuro e la tenuta occupazionale di cinque lavoratrici, di cui quattro appartenenti a categorie protette, che dal marzo 2026 potrebbero sotto la nuova gestione. Il sindaco Lagetti, prendendo posizione con una nota ufficiale, ha chiarito che la scelta dell'ente non è frutto di un disimpegno verso il sociale, bensì di un preciso obbligo normativo derivante dal quadro legislativo nazionale e regionale.

