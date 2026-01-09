Serie A Rocchi sceglie Doveri per Inter-Napoli

Per la 20ª giornata di Serie A, il designatore Gianluca Rocchi ha affidato a Daniele Doveri la direzione dell’atteso match tra Inter e Napoli. La partita si terrà domenica sera a San Siro, con Doveri incaricato di garantire il regolare svolgimento dell’incontro. Questa scelta si inserisce nelle consuete designazioni ufficiali che assegnano ai direttori di gara i match della massima serie italiana.

Ufficializzate le designazioni per la 20ª giornata di campionato. Il designatore Gianluca Rocchi affida il big match scudetto a Daniele Doveri: sarà lui a dirigere Inter – Napoli domenica sera a San Siro. Doveri è l'arbitro che ha incrociato più volte entrambe le squadre in carriera. I precedenti raccontano 22 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte per il Napoli; 16 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte per l'Inter. Scelte che accendono il dibattito in vista di una gara chiave per la corsa al titolo. Nel resto del quadro, Massa va a Firenze per Fiorentina-Milan dopo lo stop a Sozza in seguito agli errori di Lazio-Fiorentina.

