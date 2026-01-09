Per la 20ª giornata di Serie A, Gianluca Rocchi ha scelto Daniele Doveri come arbitro di Inter-Napoli, il match che si terrà domenica sera a San Siro. La designazione ufficiale conferma l’attenzione rivolta alla referezione di questa importante sfida di campionato.

Ufficializzate le designazioni per la 20ª giornata di campionato. Il designatore Gianluca Rocchi affida il big match scudetto a Daniele Doveri: sarà lui a dirigere Inter – Napoli domenica sera a San Siro. Doveri è l’arbitro che ha incrociato più volte entrambe le squadre in carriera. I precedenti raccontano 22 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte per il Napoli; 16 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte per l’Inter. Scelte che accendono il dibattito in vista di una gara chiave per la corsa al titolo. Nel resto del quadro, Massa va a Firenze per Fiorentina-Milan dopo lo stop a Sozza in seguito agli errori di Lazio-Fiorentina. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Serie A, Rocchi sceglie Doveri per Inter-Napoli

Leggi anche: Serie A, Rocchi sceglie Doveri per Inter-Napoli

Leggi anche: Bisseck e l’ammonizione, Rocchi promuove Doveri: “Decisione giusta in Verona-Inter”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Arbitri, Rocchi sceglie Doveri per il big match Inter-Napoli; Inter-Napoli, Rocchi sceglie Doveri: i numeri dell’arbitro del big match; Serie A, scelto l’arbitro di Inter-Napoli; Serie A Rocchi sceglie Doveri per Inter-Napoli.

Inter-Napoli, Rocchi sceglie Doveri: i numeri dell’arbitro del big match | OneFootball - Rocchi si affida all’arbitro più esperto per quella che può essere la sfida Scudetto. onefootball.com