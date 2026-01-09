Serie A Inter-Bologna sfiora 1,3 milioni Juventus-Lecce oltre il milione su DAZN

Nella diciottesima giornata di Serie A, Inter-Bologna ha raggiunto quasi 1,3 milioni di spettatori, mentre Juventus-Lecce ha superato il milione di visualizzazioni su DAZN. La media del girone di andata si attesta a 5,9 milioni, segnando un incremento del 18,5% rispetto alla stagione precedente. Questi dati evidenziano l’aumento di interesse e l’importanza crescente delle piattaforme streaming nello scenario calcistico italiano.

Serie A: Inter-Bologna sfiora 1,3 milioni, Juventus-Lecce oltre il milione su DAZN nella diciottesima giornata, con la media del girone di andata a 5,9 milioni e crescita del 18,5% rispetto alla stagione scorsa.. La diciottesima giornata supera i 6,4 milioni di ascoltatori con le buone performance di Inter-Bologna che domenica 4 gennaio ha sfiorato 1,3 milioni di spettatori medi e Juventus-Lecce che ha oltrepassato il milione di audience. La diciannovesima giornata (infrasettimanale) chiude a 5,6 milioni di spettatori consolidando la media del girone di andata a 5,9 milioni, in crescita del 18,5% rispetto alla stagione passata (per entrambe le stagioni non viene considerata la 16esima giornata perché incompleta).

