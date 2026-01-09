Sergio Bonelli annuncia l’uscita del nuovo volume di Zagor, intitolato

Sergio Bonelli ha annunciato l’arrivo del nuovo volume di Zagor, in una storia scritta dal padre di Dylan Dog, ricca di pathos e di elementi paurosi. Ecco il comunicato Stampa: Appuntamento in libreria e fumetteria il 23 gennaio con la quarta uscita della collana dedicata all’epico incontro-scontro tra lo Spirito con la Scure e uno dei suoi antagonisti più agghiaccianti: lo scienziato pazzo Hellingen. Zagor contro Hellingen -©Sergio Bonelli In ZAGOR CONTRO HELLINGEN 04. AI CONFINI DELLA REALTA’, scritto da Tiziano Scalvi e disegnato da Gallieno Ferri, lo Spirito con la Scure è vittima di paurosi incubi, ma queste terrificanti visioni nascondono forse un fondo di verità? È l’inizio di una delle storie più lunghe e sconvolgenti dello Spirito con la Scure, ricca di prodigi, mondi fantastici, mostri e malefiche invenzioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sergio Bonelli annuncia l’arrivo di Zagor contro Hellingen

