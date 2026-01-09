Sequestrata a Mozzate un' auto clonata pronta per furti o rapine
Durante un normale controllo a Mozzate, gli agenti della polizia locale hanno fermato un’auto sospetta, ritenuta potenzialmente coinvolta in attività illecite. La vettura, risultata essere una “clonata”, è stata sequestrata. L’intervento si inserisce tra le azioni di prevenzione e contrasto ai reati predatori, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela dei cittadini.
Quella che sembrava una verifica come tante si è trasformata in un intervento chiave di prevenzione. Durante un pattugliamento a Mozzate, gli agenti della polizia locale hanno fermato un’auto che non li convinceva del tutto. Bastano pochi minuti di accertamenti, in via Diaz, per capire che il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
