Sequestrata a Mozzate un' auto clonata pronta per furti o rapine

Durante un normale controllo a Mozzate, gli agenti della polizia locale hanno fermato un’auto sospetta, ritenuta potenzialmente coinvolta in attività illecite. La vettura, risultata essere una “clonata”, è stata sequestrata. L’intervento si inserisce tra le azioni di prevenzione e contrasto ai reati predatori, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela dei cittadini.

