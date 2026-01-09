Senzatetto la strage invisibile che accorcia la vita | 414 morti in Italia nel 2025

Ogni anno, in Italia, centinaia di persone senza dimora perdono la vita in silenzio. Nel 2025, il numero di decessi tra i senza tetto si attesta a 414, un dato che evidenzia una realtà spesso nascosta. La fio.Psd, federazione che rappresenta le organizzazioni per le persone senza dimora, denuncia questa emergenza che richiede attenzione e interventi concreti.

In un comunicato la fio.Psd – Federazione italiana organismi per le persone senza dimora mette in fila un numero che pesa come una sentenza: 414 senzatetto deceduti nel 2025. Nel 2024 erano 434, nel 2023 415. La cifra cambia di poco, l'abitudine resta. A colpire, prima ancora del totale, è l'età media di morte: 46,3 anni. Per chi aveva cittadinanza italiana 54,5; per chi arrivava da fuori 42. In un Paese dove l'aspettativa di vita supera gli 81 anni, la strada accorcia il tempo e lo fa con regolarità, senza stagioni privilegiate. La mappa reale: fuori dai grandi viali. Il dettaglio più spiazzante è la geografia dei decessi.

