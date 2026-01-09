Senzatetto in Italia ne sono morti 414 | +6%

Secondo l'Osservatorio sulle Persone Senza Dimora, in Italia sono decedute 414 persone senza fissa dimora, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. La maggior parte delle vittime si registra tra Roma e Milano. Questi dati evidenziano una problematica ancora presente e in crescita, richiedendo attenzione e interventi mirati per migliorare le condizioni di questa vulnerabile categoria.

C'è un aumento rispetto al 2024. La maggior parte delle vittime tra Roma e Milano: i dati dell'Osservatorio sulle Persone Senza Dimora. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Senzatetto, in Italia ne sono morti 414: +6% Leggi anche: La strage invisibile dei senza dimora, 414 morti nel 2025: “Non solo nelle grandi città, ma soprattutto in provincia” Leggi anche: Carcere sovraffollato, alle Novate capienza di 414 posti ma i detenuti sono 543 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. In Italia continuano a morire centinaia di persone senzatetto ogni anno; Stelian, il senzatetto morto da solo e di freddo la notte di Natale; Povertà, la strage degli invisibili: 414 persone senza casa sono morte per la strada nel 2025; La strage invisibile: 414 i senza dimora morti nel 2025. In Italia continuano a morire centinaia di persone senzatetto ogni anno - I dati aiutano a capire cosa si potrebbe fare di più per evitare molte morti, e il freddo c'entra solo in parte ... ilpost.it

Lombardia, la strage dei dimenticati: 79 senzatetto morti nel 2025. Ventisette solo a Milano - Uno su tre è italiano, nel44% dei casi i corpi sono stati ritrovati nelle strade nei parchi o in aree pubbliche ... msn.com

La strage invisibile. 414 i senza dimora morti nel 2025 - Continuano a essere oltre 400 gli homeless che muoiono in strada. vita.it

Fabiosa Italia. . La Trasformazione di un Senzatetto in Babbo Natale Scopri come un semplice gesto trasforma un senzatetto in Babbo Natale, portando gioia e speranza. #fblifestyle #AI Generated using Kling AI . . . (Solo a scopo di intrattenimento. Consultare - facebook.com facebook

In Italia continuano a morire centinaia di persone senzatetto ogni anno x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.