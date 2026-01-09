L’Italia si distingue negli Europei 2026 di speed skating, stabilendo il record nel team pursuit e conquistando il titolo. Un risultato che testimonia la crescita e la competitività del movimento nazionale. La manifestazione prosegue con entusiasmo, segnando un passo importante per il futuro dello sport italiano su pista.

Un autentico dominio. E’ iniziata col dolce sapore del metallo più pregiato il cammino dell’ Italia negli Europei 2026 di speed skating sulle singole distanze. Gli azzurri, oro e argento nelle due ultime edizioni dei Mondiali, godevano del favore del pronostico a Tomaszów Mazowiecki (Polonia). Sull’anello di ghiaccio dell’ Arena Lodowa, il trio formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini era quello meglio strutturato per imporsi, anche in considerazione delle defezioni che c’erano nella squadra olandese e norvegese. Tuttavia, gli azzurri andavano in cerca di un tempo considerevole, oltre che del successo, proprio per dimostrare la loro superiorità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - SENZA RIVALI! L’Italia è campione d’Europa nel team-pursuit con il record della pista!

