Sentenze debiti e misteri Ecco perché la Canottieri Comunali di Firenze rischia di sparire

La Canottieri Comunali di Firenze, storica società sul lungarno Ferrucci, si trova oggi a fronteggiare rischi legati a sentenze, debiti e misteri finanziari. Da quasi un secolo, questa realtà ha rappresentato un punto di riferimento per appassionati e giovani, contribuendo alla vita sociale e sportiva della città. La sua sopravvivenza dipende ora dalla risoluzione di questioni legali ed economiche che ne minacciano l’esistenza.

