Sentenze debiti e misteri Ecco perché la Canottieri Comunali di Firenze rischia di sparire
La Canottieri Comunali di Firenze, storica società sul lungarno Ferrucci, si trova oggi a fronteggiare rischi legati a sentenze, debiti e misteri finanziari. Da quasi un secolo, questa realtà ha rappresentato un punto di riferimento per appassionati e giovani, contribuendo alla vita sociale e sportiva della città. La sua sopravvivenza dipende ora dalla risoluzione di questioni legali ed economiche che ne minacciano l’esistenza.
Un futuro in bilico per una storica società che, da novant’anni, anima la sponda sinistra dell’Arno. È proprio qua, sul lungarno Ferrucci, che la Canottieri Comunali di Firenze ha fatto crescere atleti, conoscere l’attività a centinaia di bambini e riunito generazioni di soci. Oggi però questa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
