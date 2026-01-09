Il 9 gennaio, in streaming su Video Mediaset, sarà disponibile la replica della puntata di

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 9 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ceylin riesce a rintracciare nome e cognome di Sude, la ragazza che era riuscita a fuggire dall’organizzazione criminale che costringeva sia lei che Secil a prostituirsi. Grazie alle intercettazioni telefoniche e a Tugce, Ilgaz e Eren arrivano a Mahmut, socio di Tankut e capiscono che il giro di prostituzione non è circoscritto solo a Istanbul. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 40 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 9 gennaio in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Segreti di famiglia 3, replica puntata 1° gennaio in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Segreti di famiglia 3, replica puntata 2 gennaio in streaming | Video Mediaset

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Segreti di famiglia 3, replica puntata 1° gennaio in streaming | Video Mediaset; Segreti di famiglia 3, replica puntata 2 gennaio in streaming | Video Mediaset; Segreti di famiglia 3, replica puntata 31 dicembre in streaming | Video Mediaset; Segreti di famiglia 3 replica puntata 8 gennaio in streaming | Video Mediaset.

Segreti di famiglia 3, replica puntata 8 gennaio in streaming | Video Mediaset - Video per rivedere in streaming l'episodio inedito disponibile su Mediaset Infinity ... superguidatv.it