Segreti di famiglia 3 replica puntata 9 gennaio in streaming | Video Mediaset
Il 9 gennaio, in streaming su Video Mediaset, sarà disponibile la replica della puntata di
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 9 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ceylin riesce a rintracciare nome e cognome di Sude, la ragazza che era riuscita a fuggire dall’organizzazione criminale che costringeva sia lei che Secil a prostituirsi. Grazie alle intercettazioni telefoniche e a Tugce, Ilgaz e Eren arrivano a Mahmut, socio di Tankut e capiscono che il giro di prostituzione non è circoscritto solo a Istanbul. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 40 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
