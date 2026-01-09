Sea of ??Remnants riceve il nuovo gameplay e NetEase annuncia la Closed Alpha Test
NetEase Games ha condiviso un nuovo gameplay di Sea of Remnants e ha annunciato l’avvio della Closed Alpha Test, prevista per il 5 febbraio. Questa fase consentirà ai partecipanti di esplorare le caratteristiche del titolo e fornire feedback utili per lo sviluppo. Restano quindi aggiornamenti importanti per gli appassionati interessati a scoprire le novità del gioco in anteprima.
NetEase Games ha pubblicato un nuovo gameplay di Sea of??Remnants e ha annunciato l’imminente Closed Alpha Test del 5 febbraio. Sea of??Remnants è il gioco di ruolo open-world fantasy oceanico sviluppato da Joker Studio, in arrivo su PlayStation 5 e PC (Steam) nel 2026. In questo gioco, i giocatori assumono il ruolo di un marinaio burattino alla deriva senza ricordi, che deve navigare mari insidiosi, combattere mostri bizzarri, personalizzare la propria flotta e stringere legami con oltre 300 compagni, il tutto mentre plasma la città pirata di Orbtopia in continua evoluzione attraverso scelte decisive. 🔗 Leggi su Game-experience.it
