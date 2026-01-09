se lui non vuole fare progetti ecco come reagire

Quando il partner mostra disinteresse verso i progetti comuni, può generare confusione e preoccupazione. Comprendere le ragioni di questa posizione è importante per affrontare la situazione con chiarezza e rispetto. In questo testo, analizzeremo come reagire in modo costruttivo e senza fraintendimenti, per gestire al meglio momenti di incertezza e preservare l’equilibrio della relazione.

Non è raro vivere una relazione piena di affetto, complicità e presenza quotidiana e trovarsi poi davanti a un muro quando si parla di futuro. Non è un muro fatto di rifiuti espliciti, ma di silenzi, cambi di discorso, frasi sospese, sorrisetti evasivi. E questo può far male, perché quando si ama qualcuno si vorrebbe che i sogni fossero simili. Così ci si sente confuse e ferite, convinte che ci sia qualcosa che non vada nella relazione o, peggio, in sé stesse. Mancanza d’amore o paura di legarsi. Dobbiamo considerare che l’assenza di progetti non coincide automaticamente con l’assenza di sentimenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

