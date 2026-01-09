Se l' Inter campione d' inverno gran parte del merito è dell’artigiano Christian Chivu

L'Inter si è laureata campione d'inverno, risultato che testimonia la solidità della squadra finora dimostrata. La conquista è arrivata grazie a una serie di fattori, tra cui la costanza nelle prestazioni e la capacità di approfittare delle difficoltà di avversarie come Napoli e Milan. Sebbene il titolo sia ancora da conquistare, questa posizione evidenzia le potenzialità del team e la qualità del lavoro svolto, sotto la guida di un gruppo coeso e determinato.

L’Inter è campione d’inverno. Ci è voluta l’ultima giornata del girone d’andata per dirimere la paternità dell’effimero titolo, arrivata anche grazie agli stop contemporanei di Napoli e Milan: la squadra nerazzurra non ha vinto ancora il campionato, ci mancherebbe, ma sta dicendo che ha le risorse e le qualità affinché vincerlo le sia più agevole rispetto alle due o quattro concorrenti, gravate sommariamente di infortuni, rose ristrette, amnesie difensive o ricerca di un’identità. Tanti cambi a centrocampo, finalmente di qualità quelli offensivi, una matura sicurezza europea e la creatività per sopperire alla défaillance di Denzel Dumfries: l’artigiano Christian Chivu, di un’appartenenza gaberiana, ci sta mettendo del proprio oltre il telaio ereditato da Simone Inzaghi; ma è il primo ad essere consapevole che manca un intero girone, i relativi scontri diretti e basta un cambio di umore per mandare all’aria il castello. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

