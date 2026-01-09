Se le relazioni sociali sono l’elisir della giovinezza

Le relazioni sociali sono un elemento fondamentale per il nostro benessere e la nostra crescita personale. In un mondo in rapido cambiamento, mantenere legami autentici contribuisce a una vita più equilibrata e soddisfacente. Spesso, nella frenesia quotidiana, trascuriamo l'importanza di condividere momenti con gli altri, dimenticando che la vera ricchezza risiede nelle connessioni umane.

Viviamo alla continua ricerca della felicità, e nella corsa senza sosta per raggiungerla non ci accorgiamo di quello che abbiamo intorno. Nel 2023, un sondaggio condotto dal Wall Street JournalNORC ha chiesto alle persone quali fossero per loro i valori considerabili “molto importanti”. Dal 1998 la percentuale di americani che affermano di attribuire grande importanza a patriottismo, religione, famiglia e al coinvolgimento nella comunità è crollata. Secondo il sondaggio, l’unico valore a non seguire questa tendenza è quello dei soldi, a cui gli americani, nel corso degli anni, hanno progressivamente dato sempre più importanza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

