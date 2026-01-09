Scuole più sicure in provincia di Frosinone | 700 mila euro dal PNRR per l’antincendio
La provincia di Frosinone ha ricevuto 700 mila euro dal PNRR per interventi di adeguamento alle norme antincendio in tre scuole secondarie di secondo grado. Questi finanziamenti mirano a migliorare la sicurezza degli edifici scolastici, contribuendo a creare ambienti più protetti per studenti e personale. L’intervento si inserisce nel piano di investimenti della regione per garantire un’educazione più sicura e conforme alle normative vigenti.
La Provincia di Frosinone ha ottenuto 700 mila euro di finanziamenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinati a interventi di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio in tre scuole secondarie di secondo grado del territorio provinciale. Le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
