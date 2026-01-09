Scuole al gelo | anche in Brianza aule fredde e alunni a casa

Ogni inverno, molte scuole in Brianza si trovano a dover chiudere temporaneamente a causa di aule troppo fredde. Problemi con gli impianti di riscaldamento, spesso inattivi o inefficaci, rendono difficile garantire un ambiente confortevole per studenti e insegnanti. Questa situazione ricorda l'importanza di interventi strutturali per assicurare un clima adeguato durante la stagione fredda.

Accade puntualmente ogni anno: con l'arrivo della stagione fredda molte scuole sono costrette a chiudere perché il riscaldamento non funziona (soprattutto al rientro dalle vacanze di Natale) quando, impianti di riscaldamento insufficienti o inefficienti, restano spenti a lungo.

