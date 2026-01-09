Scuole al freddo e servizi ridotti | interrogazione di Forza Italia su Ogliara e Giovi

Forza Italia ha presentato un’interrogazione riguardo alle condizioni delle scuole nei quartieri di Ogliara e Giovi, segnalando un crescente disagio tra studenti e famiglie. Le strutture scolastiche risultano prive di adeguati sistemi di riscaldamento e i servizi pubblici sono ridotti, contribuendo a creare un clima di abbandono che interessa l’intera comunità. La questione evidenzia la necessità di interventi concreti per migliorare le condizioni di vita e di studio in queste zone.

Un quartiere che scivola in un "totale stato di abbandono", stretto nella morsa tra disservizi burocratici e plessi scolastici al gelo. È una fotografia impietosa quella scattata da Luca Esposito, capogruppo di Forza Italia, che nell'interrogazione datata 9 gennaio 2026 chiede conto al Sindaco.

