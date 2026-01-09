Scuola e strafalcioni normativi | il legislatore sotto accusa Lettera

La scuola italiana si trova spesso al centro di critiche riguardo alla chiarezza e all’efficacia delle normative che la regolano. La recente lettera di Enrico Fortunato Maranzana evidenzia come le carenze normative possano influire negativamente sui risultati di apprendimento degli studenti. Un'analisi che invita a riflettere sulla necessità di un quadro legislativo più coerente e funzionale per migliorare il sistema educativo.

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - L’inefficacia dell’azione formativa della scuola italiana è stata accertata dalle rilevazioni sugli esiti di apprendimento. Il legislatore ne è il primo responsabile perché la sua attività è viziata da un errore linguistico-categoriale, costituito dall’ambiguità del concetto di competenza inteso come fine dell’attività formativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

