Scritte sessiste la furia dei social sull’autore minorenne Altolà del questore

Dopo l’individuazione del giovane responsabile delle scritte sessiste e offensive sui muri di alcuni licei di Ascoli, cresce l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica. L’intera vicenda ha suscitato numerosi commenti sui social, alcuni dei quali si sono trasformati in attacchi intimidatori e violenti nei confronti del minorenne fermato. Il questore ha espresso preoccupazione per questa escalation, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato e rispettoso.

All'indomani dell'individuazione del responsabile delle scritte sessiste, volgari e violente comparse per mesi sui muri di alcuni istituti superiori di Ascoli, a preoccupare le istituzioni locali è ora l'ondata di commenti social, molti dei quali intimidatori e violenti, rivolti al sedicenne fermato due notti fa in flagranza mentre stava per realizzare nuove scritte. Il questore di Ascoli, Aldo Fusco (foto), è intervenuto ieri invitando a evitare processi sommari. "Parliamo di un minorenne – ha sottolineato – e non diamo spazio a giudizi manichei. Da un lato c'è una ragazza che per mesi ha sofferto insieme alla sua famiglia, dall'altro un ragazzo giovanissimo che ha sbagliato e che dovrà affrontare le conseguenze, ma che deve essere recuperato con gli strumenti della giustizia minorile".

