Scoppiano le fiamme di notte divorano due automobili e ne danneggiano una terza

Nella notte di venerdì 9 gennaio 2026, Nardò è stata teatro di un incendio che ha interessato due automobili e ne ha danneggiata una terza. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, provocando preoccupazione tra i residenti e l’intervento delle forze dell’ordine. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.