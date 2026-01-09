Scoppiano le fiamme di notte divorano due automobili e ne danneggiano una terza
Nella notte di venerdì 9 gennaio 2026, Nardò è stata teatro di un incendio che ha interessato due automobili e ne ha danneggiata una terza. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, provocando preoccupazione tra i residenti e l’intervento delle forze dell’ordine. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
NARDÒ – Un grave incendio ha scosso la tranquillità notturna di Nardò nelle prime ore di oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Poco prima delle 3, una chiamata d’emergenza ha mobilitato il comando dei vigili del fuoco, intervenuti d’urgenza nell’area compresa tra via Unità d’Italia e via Vittorio Bodini. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Ancora una notte di fuoco. Le fiamme divorano un magazzino. In cenere mobili, materassi e tappeti
Leggi anche: Incendio nella notte, a fuoco una siepe: le fiamme danneggiano una veranda e il garage
Ancora una notte di fuoco. Le fiamme divorano un magazzino. In cenere mobili, materassi e tappeti - Dopo il rogo di un capannone della zona industriale di Vigarano e quello di un chiosco nei giardini ai piedi del Castello estense, nella ... ilrestodelcarlino.it
Le fiamme divorano un casolare - Si è reso necessario un intervento in forze dei vigili del fuoco reggiani, con rinforzi anche da Parma, per domare nella notte l’incendio divampato in un casolare apparentemente abbandonato, ma in cui ... ilrestodelcarlino.it
Scoppia un incendio, fiamme e fumo da una casa: tetto distrutto -> https://www.nordest24.it/incendio-abitazione-vigili-fuoco - facebook.com facebook
Fiamme in cella e arredi distrutti, scoppia la rivolta nel carcere di Massama. Gli agenti: «Siamo stremati» x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.