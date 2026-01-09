Scoppiano le fiamme di notte divorano due automobili e ne danneggiano una terza

Da lecceprima.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di venerdì 9 gennaio 2026, Nardò è stata teatro di un incendio che ha interessato due automobili e ne ha danneggiata una terza. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, provocando preoccupazione tra i residenti e l’intervento delle forze dell’ordine. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

NARDÒ – Un grave incendio ha scosso la tranquillità notturna di Nardò nelle prime ore di oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Poco prima delle 3, una chiamata d’emergenza ha mobilitato il comando dei vigili del fuoco, intervenuti d’urgenza nell’area compresa tra via Unità d’Italia e via Vittorio Bodini. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

