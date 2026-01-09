Scoperto il virus gigante Ushikuvirus lo studio | Può darci indizi su origine della vita

Gli scienziati hanno identificato il virus gigante Ushikuvirus, così chiamato dal lago Ushiku in Giappone dove è stato isolato. La scoperta potrebbe offrire nuove prospettive sulle origini della vita, aprendo interessanti approfondimenti nel campo della microbiologia e della biologia evolutiva. Questo virus rappresenta un passo importante nello studio dei virus di grandi dimensioni e delle loro potenziali implicazioni scientifiche.

(Adnkronos) – Gli scienziati lo hanno battezzato 'Ushikuvirus', dal nome del lago Ushiku nella prefettura di Ibaraki, in Giappone, dove è stato isolato. E' un virus gigante che infetta le amebe. Un team di studiosi lo descrive in uno studio pubblicato di recente sul 'Journal of Virology' e potrebbe offrire nuovi indizi sull'origine della vita, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

