Scooter clacson e frustate per far ' impazzire gli animali gara di cavalli bloccata dalla polizia

Recentemente, la polizia di Catania ha interrotto una gara clandestina di cavalli, durante la quale si utilizzavano scooter, clacson e frustate per disturbare gli animali. L'evento, svolto senza autorizzazioni, aveva sollevato preoccupazioni per il benessere degli animali e la sicurezza pubblica. L’intervento delle forze dell’ordine ha contribuito a mettere fine a questa attività illegale, evidenziando l’importanza di rispettare le norme sulla tutela animale e sulla legalità.

