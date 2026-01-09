Scooter clacson e frustate per far ' impazzire gli animali gara di cavalli bloccata dalla polizia
Recentemente, la polizia di Catania ha interrotto una gara clandestina di cavalli, durante la quale si utilizzavano scooter, clacson e frustate per disturbare gli animali. L'evento, svolto senza autorizzazioni, aveva sollevato preoccupazioni per il benessere degli animali e la sicurezza pubblica. L’intervento delle forze dell’ordine ha contribuito a mettere fine a questa attività illegale, evidenziando l’importanza di rispettare le norme sulla tutela animale e sulla legalità.
Scooter, clacson assordanti e frustate per far agitare ancora di più i cavalli. Così si svolgeva la gara clandestina bloccata nei giorni scorsi dalla polizia in provincia di Catania. Dopo il blitz sono state denunciate 15 persone, tutte provenienti da Messina e provincia.L'operazione, scrive. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Gara di cavalli fermata dal blitz della polizia, 15 persone denunciate: scooter e clacson per far "impazzire" gli animali
Leggi anche: Scappa dalla polizia su uno scooter rubato, poi si schianta e aggredisce gli agenti
Scooter clacson e frustate per far 'impazzire gli animali, gara di cavalli bloccata dalla polizia.
Clacson, luci e costumi natalizi: oltre cento motociclisti hanno attraversato Senigallia portando allegria nelle vie del centro con la dodicesima edizione della sfilata dei Babbi Natale in moto. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.