Scontro sui vaccini tra Bassetti e Heather Parisi | lei invoca Trump lui la querela

Recentemente, si è acceso un dibattito tra il dottor Bassetti e Heather Parisi riguardo ai vaccini. La cantante e ballerina ha commentato il piano vaccini degli Stati Uniti, suscitando reazioni e critiche, tra cui quella di Bassetti. La vicenda evidenzia come le opinioni pubbliche e le controversie scientifiche possano spesso incrociarsi con temi politici e personali, alimentando un confronto che coinvolge figure pubbliche di diversa provenienza.

"Siamo a un punto di non ritorno. Un'ex showgirl, ballerina e cantante, pur bravissima, si mette a parlare del piano vaccini degli Usa e contesta le mie critiche a Kennedy Jr. Ci vediamo in tribunale", ha detto l'infettivologo genovese.

Risposta Giorgio Derchi solito scontro con l'"amico" Giorgio Derchi che mi accusa scrivendo: Seguiamo i dati di letteratura non i vecchi studi usati ad uso e consumo da un ciarlatano che oggi pala di colesterolo, domani di vaccini e dopodomani di microbiota p - facebook.com facebook

Heather Parisi contro il virologo Bassetti sui vaccini. Lei invoca Trump: «Intervenga lui». Lui: «Ballerina in pensione ci vediamo in tribunale» x.com

