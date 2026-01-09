Scontro all' incrocio di Mucinasso due feriti

Nella tarda mattinata di venerdì 9 gennaio, si è verificato un incidente all'incrocio di Mucinasso, lungo la strada Farnesiana. L'evento ha coinvolto due veicoli, con due persone rimaste ferite, fortunatamente senza conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e gestire la situazione.

È di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'incrocio di Mucinasso lungo la strada Farnesiana nella tarda mattinata di venerdì 9 gennaio. Qui si sono scontrate due auto per cause al vaglio della Polizia locale. Sul posto sono intervenute l'ambulanza.

