Scontri ad Aleppo per questioni politiche | è ora che anche i media italiani se ne occupino in questi termini

Negli ultimi due giorni, Aleppo è stata teatro di violenti scontri legati a questioni politiche, mentre i media italiani hanno dedicato poca attenzione alla vicenda. È importante approfondire quanto sta accadendo, offrendo un’informazione precisa e imparziale, per comprendere meglio la situazione di questa città simbolo di conflitti e tensioni nella regione.

Negli ultimi due giorni sono scoppiati violenti scontri nella città di Aleppo, in Siria, sostanzialmente ignorati dai media italiani. Le forze governative hanno lanciato un ultimatum e poi attaccato tre quartieri settentrionali –?ex Maxsud, Ashrafiye e Bani Zaid – che si trovano sotto il controllo delle Forze di sicurezza interne (Asaysh) e di Consigli popolari collegati all’Amministrazione democratica autonoma (Daa). Quest’ultima, collocata a est dell’Eufrate, resta dal 2012 fuori dal controllo dello stato, prima e dopo la caduta di Assad. Il 10 marzo il comandante delle Forze siriane democratiche (Fsd) che proteggono la Daa, Mazlum Abdi, ha siglato un accordo con Ahmad Al-Shaara, presidente siriano, che prevede tra l’altro l’integrazione delle Fsd nell’esercito nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontri ad Aleppo per questioni politiche: è ora che anche i media italiani se ne occupino in questi termini Leggi anche: Scontri tra curdi e forze governative ad Aleppo, in Siria Leggi anche: Caos ad Aleppo, scontri tra i curdi e il governo siriano Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Scontri ad Aleppo per questioni politiche: è ora che anche i media italiani se ne occupino in questi termini - Negli ultimi due giorni sono scoppiati violenti scontri nella città di Aleppo, in Siria, sostanzialmente ignorati dai media italiani. ilfattoquotidiano.it

Aleppo, nuovi scontri e sfollamenti, la voce dei civili: «Non possiamo credere che stia accadendo di nuovo» - Gli scontri ad Aleppo tra il governo e la Syrian Democratic Forces, una compagine militare a maggioranza curda, hanno causano oltre 15 morti e 140mila sfollati. vita.it

Ci sono stati nuovi scontri ad Aleppo, in Siria, tra milizie governative e forze curde: almeno 11 persone sono morte - Almeno 11 persone sono morte ad Aleppo, in Siria, durante gli scontri tra le milizie governative guidate dal presidente provvisorio Ahmed al Sharaa e i gruppi curdi riuniti nelle Forze democratiche si ... ilpost.it

Gli scontri ad Aleppo tra il governo e la Syrian Democratic Forces, una compagine militare a maggioranza curda, hanno causano oltre 15 morti e 140mila sfollati. «Non possiamo accettare di vivere nuovi sfollamenti, spari sui civili, violenze nei centri abitati», di - facebook.com facebook

Siria: il ministero della Difesa annuncia il cessate il fuoco ad Aleppo dopo gli scontri con le forze curde x.com

