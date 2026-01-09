La Juventus lavora per rafforzare la propria rosa, con particolare attenzione a Chiesa e a nuovi innesti per il reparto offensivo e il centrocampo. Spalletti ha indicato due giocatori come obiettivo, valutando anche la possibilità di coinvolgere il Liverpool nella trattativa. Frattesi rimane una proposta interessante, anche se i costi rappresentano una variabile. La società segue con attenzione le possibilità di rinnovamento, puntando a migliorare la squadra per la prossima stagione.

La richiesta di Spalletti è per due giocatori, possibilmente: uno a centrocampo ( Frattesi piace sempre, ma piace meno per i costi), uno per la fascia offensiva. Perché nel nuovo attacco che ha in mente l’allenatore della Juventus, i ricambi sulle fasce serviranno. Solo, stupisce che il nome fatto sia quello di Federico Chiesa, che dalla Juve è stato mandato via un anno fa, dopo un’intera estate passata fuori rosa. Per volere di Thiago Motta e dell’allora uomo mercato, Cristiano Giuntoli. Poco più di 12 mesi dopo, è cambiato tutto. Giuntoli è andato via, Motta è un lontanissimo ricordo. Chiesa, di nuovo un obiettivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sconfessare il passato e dare un’ala a Spalletti: la Juventus rivuole Chiesa, la trattativa con il Liverpool va avanti

