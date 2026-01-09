Scommettiamo che i capelli ricci di Nicole Kidman sono i più belli del 2026?

I capelli ricci di Nicole Kidman attirano spesso l’attenzione, simbolo di eleganza naturale. Negli ultimi anni, i ricci sono diventati un trend sempre più apprezzato, rappresentando uno stile versatile e sofisticato. Questa tendenza si conferma anche nel 2026, con molte persone che scelgono di valorizzare la propria chioma naturale. I ricci, infatti, continuano a essere un’espressione di personalità e stile, senza mai perdere il loro fascino intramontabile.

È innegabile: da un po' di tempo a questa parte i capelli ricci stanno vivendo un momento d'oro. Forse non sono mai passati di moda, ma sono sicuramente divisivi. Chi li odia e chi li ama alla follia. Ma questo non importa: nel 2026 si riconfermano come dichiarazione di stile, uno stile ribelle e inconfondibile. Lo confermano anche i social, dove troviamo video e post su TikTok e Instagram, le passerelle di stagione e, ovviamente, anche le star. L'ultima a cedere al loro fascino? Niente meno che Nicole Kidman. Non sono i soliti ricci però. La star ha proposto un movimento davvero innovativo e mai visto.

