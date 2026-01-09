Sciopero Trenord il 10 e 12 gennaio | orari fasce garantite e motivazioni

Il 10 e 12 gennaio, Trenord sarà interessata da uno sciopero indetto dai sindacati dei lavoratori dei trasporti. La protesta nasce in risposta all’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto lunedì a Bologna. Verranno garantiti alcuni servizi nelle fasce di maggiore necessità. Di seguito, le informazioni su orari, fasce garantite e motivazioni dell’agitazione.

A seguito dell' omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso lunedì a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna, diversi sindacati dei lavoratori dei trasporti hanno proclamato sciopero. Ma non si tratta dell'unica mobilitazione in questi giorni. Trenord infatti sarà interessata da due giornate di agitazione. Lo sciopero per l'assassinio di Ambrosio scatterà alle ore 21 di oggi, venerdì 9 gennaio, fino alle 21 di domani 10 gennaio: è stato proclamato dai sindacati CUB Trasporti e SGB ed è a livello nazionale, potrebbe generare ripercussioni sulla normale circolazione della linea ferroviaria non solo lombarda.

