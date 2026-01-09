Sciopero treni | stop di 24 ore a partire dalle 21 di stasera Le fasce garantite

Un sciopero di 24 ore interesserà i servizi ferroviari italiani a partire dalle 21 di questa sera, 9 gennaio, fino alle 21 del 10 gennaio 2026. La protesta coinvolge il personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, con alcune fasce di garanzia per garantire i servizi essenziali. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti e gli orari dei treni prima di mettersi in viaggio.

