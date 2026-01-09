Sciopero Fs a Roma | stop ai treni da venerdì 9 a sabato 10 gennaio

Da venerdì 9 a sabato 10 gennaio, a Roma e nel Lazio, si svolgerà uno sciopero del personale delle Ferrovie dello Stato. L’interruzione della circolazione ferroviaria, prevista dalle ore 21 di venerdì alle 21 di sabato, potrà causare disagi sui treni regionali e sui collegamenti locali. Si consiglia di verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di mettersi in viaggio.

Disagi in vista per chi si muove in treno a Roma e nel Lazio. Dalle ore 21 di venerdì 9 gennaio fino alle 21 di sabato 10 gennaio è infatti in programma uno sciopero del gruppo Ferrovie dello Stato che potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, in particolare sui collegamenti regionali. L’agitazione sindacale riguarda esclusivamente Ferrovie dello Stato: a Roma il servizio sarà quindi regolare sulle reti Atac e Cotral, così come sui bus urbani gestiti dagli operatori privati. LEGGI ANCHE: — Nuovi autovelox a Roma: installazioni su GRA, consolari e strade urbane Per quanto riguarda i treni regionali, comprese le linee FL che collegano la Capitale con l’area metropolitana e il resto del Lazio, saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie protette dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. 🔗 Leggi su Funweek.it

