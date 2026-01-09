Sciopero di 24 ore del personale di Trenitalia | disagi da venerdì 9 gennaio

Venerdì 9 gennaio alle ore 21 si terrà uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. La protesta potrebbe causare disagi e modifiche ai servizi ferroviari fino alle ore 21 di sabato 10 gennaio. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti sui propri mezzi di trasporto prima di programmare viaggi o spostamenti in questa fascia oraria.

