Sciopero 9 e 10 gennaio dagli aerei ai treni | chi si ferma oggi e domani

Il 9 e 10 gennaio si registrano diverse agitazioni che coinvolgono trasporti aerei e ferroviari su tutto il territorio italiano. Queste date vedono scioperi che interessano vari comparti, influendo sui servizi di mobilità. È importante informarsi in anticipo sulle eventuali cancellazioni o modifiche ai propri viaggi programmati, per pianificare al meglio gli spostamenti.

(Adnkronos) – Oggi e domani giornate nere per chi viaggia. Dagli aerei ai treni, ecco chi si ferma in tutta Italia oggi, venerdì 9 gennaio. Oggi 9 gennaio il trasporto aereo si ferma con gli scioperi nazionali dei lavoratori di Vueling Airlines, dalle ore 10 alle 18; di Easyjet dalle 00.00 alle 23.59, e di Assohandlers,

Sciopero il 9 e 10 gennaio 2026, a rischio treni e aerei: gli orari dello stop e chi si ferma - Si preannunciano giornate nere venerdì e sabato per uno sciopero nazionale che interesserà soprattutto trasporti e servizi dalle 21 del 9 gennaio alle ... fanpage.it

Sciopero 9-10 gennaio 2026, disagi in arrivo: stop a Trenitalia, EasyJet e attività scolastiche - Sciopero 9 e 10 gennaio 2026: disagi per Trenitalia, voli EasyJet, e sospensione delle attività nelle scuole pubbliche e private. notizie.it

Sciopero trasporti 9 e 10 gennaio, dai treni ai voli: ecco chi si ferma x.com

Taxi, il 13 gennaio scatta lo sciopero nazionale https://www.lacapitale.it/articolo/taxi-il-13-gennaio-scatta-lo-sciopero-nazionale - facebook.com facebook

