Scioperi | weekend da bollino nero per treni e aerei lunedì tocca alle scuole
Il primo mese del 2026 si apre con numerosi scioperi che coinvolgono treni, aerei e scuole. Il weekend si prevede caratterizzato da disagi, con lunedì dedicato alle proteste nel settore scolastico. Questo gennaio si configura come un periodo di mobilitazioni che influiranno sulla mobilità e sulla quotidianità di molte persone, richiedendo attenzione e pianificazione.
“Anno nuovo vita vecchia”, per reinterpretare il detto. Il 2026 comincia infatti all’insegna degli scioperi dei mezzi di trasporto, in un gennaio che si preannuncia fitto di proteste. Oggi è il turno delle compagnie aeree, stasera e domani dei treni. Gli scioperi degli aerei. La protesta odierna, che, come consuetudine, si svolge di venerdì, vede coinvolto il personale del trasporto aereo per l’intera giornata. Lo sciopero di 24 ore, proclamato dai principali sindacati di categoria, interessa sia il personale di volo che quello di terra, con possibili ripercussioni su centinaia di voli negli aeroporti italiani. 🔗 Leggi su Panorama.it
