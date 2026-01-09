Scioperi | weekend da bollino nero per treni e aerei lunedì tocca alle scuole

Il primo mese del 2026 si apre con numerosi scioperi che coinvolgono treni, aerei e scuole. Il weekend si prevede caratterizzato da disagi, con lunedì dedicato alle proteste nel settore scolastico. Questo gennaio si configura come un periodo di mobilitazioni che influiranno sulla mobilità e sulla quotidianità di molte persone, richiedendo attenzione e pianificazione.

