La discesa libera femminile di Zauchensee, prevista per sabato 10 gennaio alle 11.30, si svolgerà con una pista parzialmente chiusa. Secondo il regolamento, è vietata la discesa su tracciati interi per garantire la sicurezza degli atleti e il rispetto delle norme di competizione. Questa decisione mira a preservare l’integrità della gara, assicurando condizioni adeguate per tutte le partecipanti.

Sabato 10 gennaio (ore 11.30) è in programma la discesa libera femminile di Zauchensee, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il maltempo che ha imperversato nella località austriaca negli ultimi due giorni porterà con sé una novità importante per la gara di domani: non si potrà affrontare la pista nella sua interezza. Il motivo è regolamentare: in discesa si può gareggiare soltanto su un tracciato testato prima della gara, obbligo che non si è rispettato in questa occasione. Giovedì, infatti, la prima prova era andata in scena su pista accorciata e venerdì non si è svolto il secondo test a causa di un’intensa nevicata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, perché la discesa di Zauchensee sarà tagliata? Il regolamento parla chiaro: vietata la pista intera

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia deve domare una pista sfavorevole. Partenza posticipata

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia deve domare una pista sfavorevole. Partenza posticipata di un’ora

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sci alpino, programma gare Zauchensee (con Sofia Goggia) e Adelboden: gli orari e dove vederle in diretta tv - Gli uomini sono impegnati in un gigante e uno slalom sulla leggendaria Kuonisbergli, le donne in Austria per le discipline veloci ... today.it