Schettino da maggio 2017 è in carcere Gode di permessi per poter uscire

Dal maggio 2017, Francesco Schettino si trova in carcere, con permessi che gli consentono uscite occasionali. Capitano della nave da crociera naufragata all’Isola del Giglio, oggi 65enne di Meta di Sorrento, è stato al centro di controversie per aver abbandonato la nave prima dell’evacuazione completa dei passeggeri. La vicenda ha suscitato ampie discussioni sul ruolo e le responsabilità del comandante in situazioni di emergenza.

Al comando della nave da crociera naufragata all' Isola del Giglio, quella notte, c'era Francesco Schettino (foto), oggi 65 anni, originario di Meta di Sorrento, che finì al centro di vibranti polemiche anche per avere abbandonato la nave ormai piegata su un fianco, prima di molti naufraghi e per non avere dato in tempo utile l'emergenza generale. Schettino da maggio del 2017 è privato della libertà personale, rinchiuso nel carcere di Rebibbia, a seguito della condanna passata in giudicato a 16 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono della nave.

Schettino, l’indagine su Norman Atlantic e Moby Prince: il 2017 è l’anno della verità per le vittime delle tragedie del mare - Adele Chiello Tusa, nelle prime settimane di maggio, avrà una prima risposta agli interrogativi che lei stessa ha dovuto porre dopo la morte di suo figlio Giuseppe. ilfattoquotidiano.it

Condanna definitiva: l'ex comandante Schettino si costituisce in carcere - Si è costituito ieri sera l'ex comandante Francesco Schettino e per lui si sono aperte le porte del carcere romano di Rebibbia. it.blastingnews.com

