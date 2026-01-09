Schettini spiega la fisica attraverso Vasco Rossi

Vincenzo Schettini, noto divulgatore e appassionato di fisica, si avvicina al pubblico in modo originale, tra il calore di un concerto di Vasco Rossi allo stadio Diego Armando Maradona. In questa occasione, utilizza momenti della musica e dell’evento dal vivo per spiegare concetti scientifici in modo semplice e immediato, rendendo la fisica accessibile a tutti senza dover essere in aula o dietro una cattedra.

Non è in aula né dietro una cattedra. Questa volta Vincenzo Schettini è allo stadio Diego Armando Maradona, tra il pubblico di un concerto di Vasco Rossi. Ma anche lì, tra luci, maxischermi e migliaia di fan, riesce a vedere e spiegare la fisica.

