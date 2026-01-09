Scherma | le due giovani atlete alla Coppa del Mondo Zambrini-Negroni show

Il Circolo Scherma ha partecipato alla Coppa del Mondo under 17 a Udine con le giovani atlete Ilaria Zambrini e Anita Negroni. Contestualmente, le stesse atlete hanno preso parte anche alla terza tappa del Circuito Nazionale Lui e Lei e al Trofeo del Sabato a Siena. Un impegno che testimonia l’attività costante e l’attenzione verso lo sviluppo dei talenti emergenti nel settore.

Il Circolo Scherma è stato impegnato nella Coppa del Mondo under 17 a Udine, a cui hanno partecipato le due atlete Ilaria Zambrini e Anita Negroni, e a Siena per la terza tappa del Circuito Nazionale Lui e Lei e Trofeo del sabato. Zambrini e Negroni hanno iniziato la gara con il piede giusto ottenendo rispettivamente 3 e 4 vittorie. Sono in seguito riuscite ad accedere al tabellone dei 32, perdendo poi per i 16. "Nonostante le prestazioni migliorabili – spiegano Andrea Ufficiali e Riccardo Zerbini – siamo molto contenti della partecipazione di Ilaria e Anita alla loro primissima coppa del mondo, che segna un altro traguardo nel percorso di crescita".

