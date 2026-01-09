Scatena il panico in strada e poi aggredisce i poliziotti | arrestato
Nella serata di ieri, la polizia ha arrestato un uomo di 45 anni a Napoli, accusato di aver minacciato, aggredito e opposto resistenza agli agenti intervenuti. L’episodio si è verificato in strada, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto si inserisce in un quadro di episodi di violenza urbana, evidenziando l’importanza della presenza e della prontezza delle forze di polizia sul territorio.
Ieri sera la polizia ha tratto in arresto un 45enne napoletano per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, dopo una segnalazione, sono intervenuti in via Tito Angelini per un soggetto in forte stato di agitazione.I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Semina il panico a Cattinara e aggredisce soccorritori e poliziotti: arrestato 18enne
Leggi anche: Lancia bottiglie in strada e aggredisce i poliziotti, arrestato
Viareggio, semina il panico in strada poi aggredisce i carabinieri: arrestato - Una serata movimentata ha turbato la tranquillità di Viareggio quando un uomo in evidente stato di alterazione ha seminato il panico in via Nicola Pisano, prima di essere ... lanazione.it
"Poteva scatenare scene di panico o reazioni imprevedibili" - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.