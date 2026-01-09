Scatena il panico in strada e poi aggredisce i poliziotti | arrestato

Nella serata di ieri, la polizia ha arrestato un uomo di 45 anni a Napoli, accusato di aver minacciato, aggredito e opposto resistenza agli agenti intervenuti. L’episodio si è verificato in strada, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto si inserisce in un quadro di episodi di violenza urbana, evidenziando l’importanza della presenza e della prontezza delle forze di polizia sul territorio.

