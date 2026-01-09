Scaldata in collina in alcune località sparita la neve dell' Epifania Resiste il freddo in pianura
Nella pianura forlivese, le temperature si mantengono basse, con valori tra 1 e 2°C alle 13. In alcune zone collinari, la neve dell’Epifania è ormai scomparsa, mentre il freddo persiste, grazie alla ventilazione proveniente da sud-ovest. La situazione evidenzia un clima freddo e stabile, con variazioni locali legate alla conformazione territoriale.
Un'altra giornata particolarmente fredda sulla pianura forlivese. Alle 13, in città, la temperatura oscillava tra 1 e 2°C, mentre sull'entroterra la ventilazione dai quadranti sud-occidentali ha contribuito ad un'impennata termica. A Santa Sofia ad esempio la colonnina di mercurio ha sfiorato i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
