Savino riprova con Tali e quali

Da stasera 9 gennaio su Raiuno, Nicola Savino torna a divertirsi con le imitazioni delle star in

In attesa di passare le notti in bianco a Sanremo dove condurrà il Dopofestival, da stasera 9 gennaio su Raiuno Nicola Savino (nella foto) si diverte a giocare con le imitazioni delle star. Il conduttore debutta infatti alla guida di Tali e Quali, la versione con cantanti sconosciuti dell'originale Tale e Quale Show. Come da format, i partecipanti sono stati selezionati anche per una somiglianza reale con i loro beniamini, oltre che per le capacità canore. Si esibiscono dieci artisti a serata, i migliori due andranno direttamente in finale dove si sfideranno con i quattro campioni delle edizioni precedenti.

'Tali e quali', stasera venerdì 9 gennaio: lo show di Rai 1 con Nicola Savino - 30 su Rai 1 la nuova edizione di ‘Tali e Quali’, il varietà condotto da Nicola Savino. msn.com

Tali e Quali 2026, torna lo spin-off ma con Nicola Savino: il nuovo ruolo di Carlo Conti e Sanremo - Tali e Quali è pronto a tornare su Rai 1 da venerdì 9 gennaio 2026, ma questa volta con una novità che segna un vero cambio di passo: alla conduzione ci sarà Nicola Savino. libero.it

