Satispay amplia la sua offerta con tre nuovi fondi di investimento, disponibili da 1 euro e senza vincoli di prelievo. Dopo il successo del Salvadanaio Remunerato lanciato a maggio 2025, l’azienda introduce una sezione dedicata all’interno dell’app, offrendo agli utenti nuove opportunità di risparmio e investimento semplici e flessibili. Questa novità mira a favorire una gestione più consapevole delle finanze personali.

Dopo il successo del Salvadanaio Remunerato, lanciato a maggio 2025, Satispay ha annunciato l’espansione della sua offerta con tre nuovi fondi di investimento, inaugurando una sezione dedicata all’interno dell’applicazione. I prodotti sono pensati per accompagnare gli utenti nella pianificazione dei loro obiettivi di vita, con strumenti adatti a diversi profili di rischio e orizzonti temporali. I tre nuovi fondi presentati sono Satispay Obbligazionario, Satispay Bilanciato e Satispay Azionario Globale. Il fondo obbligazionario investirà in obbligazioni corporate e titoli di Stato europei, risultando ideale per chi ha obiettivi a breve termine e preferisce un profilo di rischio più basso con rendimento atteso contenuto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Satispay lancia tre fondi di investimento: si parte da 1 euro e puoi prelevare quando vuoi

Leggi anche: La svolta finanziaria di Satispay, l’app lancia 3 fondi: “Da risparmiatori a investitori”

Leggi anche: Albero di Natale: quando si fa e quando si smonta? Le date da rispettare se non vuoi avere sfortuna

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Satispay lancia tre nuovi fondi e inaugura la sezione “investimenti”; Satispay lancia tre nuovi fondi e inaugura la sezione investimenti; Satispay entra nella fase due degli investimenti. Ecco i tre fondi che lancia sul mercato con Invesco; Satispay lancia tre nuovi fondi d'investimento.

Satispay lancia tre nuovi fondi e inaugura la sezione investimenti - lanciato sul mercato a maggio e capace di attirare oltre 120 milioni di euro da ... tg24.sky.it