Sassuolo A Roma contro tabù e assenze

Domani alle 18, il Sassuolo si presenta all’Olimpico di Roma per affrontare una partita importante. Non si tratta di un vero e proprio tabù, ma la sfida assume un significato particolare, considerando le assenze e le difficoltà che caratterizzano questa trasferta. Una occasione per i neroverdi di confrontarsi con una delle squadre più quotate del campionato, mantenendo alta la concentrazione e l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Non è un tabù, ma ci somiglia molto, la gara che domani alle 18 vede il Sassuolo planare sull' Olimpico giallorosso. Perché se la Roma, in generale, è una delle squadre più 'fastidiose' nei confronti del Sassuolo a livello di massima serie (15 punti in 23 partite, solo con il Napoli i neroverdi hanno raccolto meno, ovvero 13 in 24) le cose, se si restringe lo spettro di osservazione alle gare giocate nella capitale, vanno addirittura peggio. Andiamo con ordine, non senza sottolineare che cinque gare senza vittorie, e appena 3 punti, sono la peggior serie infilata in stagione dal Sassuolo.

