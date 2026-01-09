La giunta Rocca a Sant’Alessio interviene per riparare i danni causati da Zingaretti, mentre l’assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio esercita la vigilanza su nove Asp, enti con autonomia gestionale e contabile. Questa azione mira a garantire la corretta gestione e a rafforzare i servizi sociali nel territorio, mantenendo un approccio sobrio e responsabile nella gestione delle risorse pubbliche.

L’assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio esercita la vigilanza su nove Asp, enti dotati di autonomia gestionale e contabile. Tra queste, l’ Asp Sant’Alessio, dedicata all’assistenza dei non vedenti, possiede il patrimonio immobiliare più rilevante. L’attuale giunta regionale ha ereditato una situazione molto particolare dalla precedente giunta Zingaretti riguardo al patrimonio dell’Asp Sant'Alessio: il conferimento dell'intero patrimonio immobiliare (valutato all'epoca circa 233,4 milioni di euro ) a fondi gestiti da Sgr esterne all'ente ha privato l’Asp del possesso diretto dei beni, rendendo oggi molto più complesso per la Regione intervenire direttamente sulla sua gestione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sant’Alessio, la giunta Rocca ripara i danni di Zingaretti

