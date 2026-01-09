Santa Brigida il Presepe vivente slitta a domenica 11

A Santa Brigida, la neve dell'Epifania ha reso il paesaggio particolarmente suggestivo, ma ha anche portato al rinvio del presepe vivente previsto. La manifestazione, originariamente programmata in questa data, si svolgerà ora domenica 11 gennaio, offrendo ai visitatori l'opportunità di vivere questa tradizione in un’atmosfera autentica e suggestiva.

Santa Brigida (Firenze), 9 gennaio 2026 – La neve dell'Epifania ha imbiancato Santa Brigida creando scorci mozzafiato ma inducendo anche il paese a rinviare l'appuntamento con il tradizionale presepe vivente. Ecco allora che, con le strade completamente ripulite dal ghiaccio, l'evento potrà svolgersi regolarmente domenica 11 gennaio alle 18. Una rappresentazione suggestiva in cui il tempo sembra sospeso quella del Presepe vivente che ormai da quarant'anni è un simbolo della frazione di Pontassieve. Tanti gli appuntamenti collaterali nelle vie del paese. Alle 15 lo spettacolo del mago Dartagnan, poi pesca di beneficenza e lotteria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Santa Brigida, il Presepe vivente slitta a domenica 11 Leggi anche: A Santa Brigida torna il presepe vivente Leggi anche: Il presepe vivente della pieve di Santa Maria Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pontassieve, sabato 10 gennaio l’inaugurazione della rinnovata Palestra di Sieci: i dettagli; Provincia di Firenze; Calvi dell’Umbria: grande chiusura del programma natalizio con la musica da camera e il Gospel dei Big Soul Mama. Santa Brigida, il Presepe vivente slitta a domenica 11 - Santa Brigida (Firenze), 9 gennaio 2026 – La neve dell'Epifania ha imbiancato Santa Brigida creando scorci mozzafiato ma inducendo anche il paese a rinviare l'appuntamento con il tradizionale presepe ... lanazione.it

